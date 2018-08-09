Президент Ильхам Алиев выделил средства на дополнительные меры по социальной защите населения

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах в области социальной защиты населения.

Согласно распоряжению, с целью осуществления мероприятий по организации деятельности Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, создания центров "DOST" и усовершенствования услуг, предоставляемых гражданам в сфере занятости населения, труда, социальной защиты и обеспечения, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, министерству труда и соцзащиты населения будет выделено два миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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