Госпогранслужба Азербайджана проводит боевые учения на море (ФОТО)

10 августа 2018 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вооруженные формирования Государственной пограничной службы Азербайджана приступили к тактическим боевым учениям на тему "Обеспечение безопасности в азербайджанском секторе Каспийского моря", говорится в пятницу в сообщении службы.

Учения главным образом направлены на организацию защиты инфраструктуры по добыче и перевозке нефтегазовых ресурсов, подводных трубопроводов; проведение поиска диверсионных групп в море и на берегу и их обезвреживание; обнаружение целей с помощью системы подводного наблюдения, поиск подводных диверсионных групп и их обезвреживание, ведение с помощью кораблей и вертолетов пограничного поиска; проведение стрельб из ракетно-артиллерийских установок, предотвращение случаев использования в незаконных целях бассейна Каспийского моря, в том числе попыток незаконной миграции, поставки наркотических средств.

До начала учений был проведен смотр вертолетов, беспилотных летальных аппаратов, командно-штабных машин и специальных транспортных средств, личного состава мобильных подразделений, личного состава моряков Береговой охраны, боевой техники, специального водолазного оборудования, аппаратуры связи, кинологических подразделений, проверена их готовность к учениям.

После завершения смотра пограничные сторожевые корабли, летальные средства, другая специальная техника и личный состав приступили к выполнению заданий.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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