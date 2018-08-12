Пятый саммит Прикаспийских государств начал свою работу в Актау

БАКУ /Trend/ - В Актау начался пятый саммит Прикаспийских государств. Как ранее сообщалось, сегодня в международном аэропорту Актау приземлились самолеты президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Российской Федерации Владимира Путина, Исламской Республики Иран Хасана Рухани, Республики Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедова. Сразу из аэропорта президенты отправились в «Дом дружбы», где начал свою работу пятый саммит Прикаспийских государств.

Планируется, что в ходе саммита будет подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, а также несколько пятисторонних соглашений.

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