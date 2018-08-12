В Актау состоялся V Саммит глав государств прикаспийских стран (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в казахстанском городе Актау состоялся V Саммит глав государств прикаспийских стран.

В Саммите принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента России Владимира Путина, Президента Ирана Хасана Роухани и Президента Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедова.

Затем состоялось заседание участвующих в V Саммите глав государств в расширенном составе.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл Саммит, рассказал о значении документов, которые будут подписаны на мероприятии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на Саммите.

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