В Актау состоялся V Саммит глав государств прикаспийских стран (ФОТО)

12 августа 2018 15:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в казахстанском городе Актау состоялся V Саммит глав государств прикаспийских стран.

В Саммите принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента России Владимира Путина, Президента Ирана Хасана Роухани и Президента Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедова.

Затем состоялось заседание участвующих в V Саммите глав государств в расширенном составе.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл Саммит, рассказал о значении документов, которые будут подписаны на мероприятии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на Саммите.

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