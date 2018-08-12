В Актау состоялся V Саммит глав государств прикаспийских стран (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в казахстанском городе Актау состоялся V Саммит глав государств прикаспийских стран.
В Саммите принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента России Владимира Путина, Президента Ирана Хасана Роухани и Президента Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедова.
Затем состоялось заседание участвующих в V Саммите глав государств в расширенном составе.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл Саммит, рассказал о значении документов, которые будут подписаны на мероприятии.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на Саммите.
Новость обновляется
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.