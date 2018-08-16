Президент Ильхам Алиев присвоил высшие воинские звания военнослужащим Госпогранслужбы

16 августа 2018 13:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной пограничной службы.

Согласно распоряжению, воинское звание «генерал-лейтенант» присвоено генерал-майору Аскеру Сабир оглу Халилову и генерал-майору Афгану Вели оглу Нагиеву, воинское звание «генерал-майор» - полковнику Азеру Огтай оглу Ибрагимову, полковнику Аязу Авез оглу Гусейнову и полковнику Расулу Афиг оглу Тагиеву.

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