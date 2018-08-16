Каспийская декларация создаст благоприятный фон для решения карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Новая Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная на днях в рамках саммита лидерами стран прикаспийской пятерки в Актау, создаст более благоприятный фон в карабахском урегулировании.

Такое мнение высказал Trend, известный азербайджанский политолог, руководитель экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров.

По мнению эксперта, каспийская декларация обладает важным геополитическим значением.

«Долгое время в мире происходили различные политические процессы, которые превратили Каспий в море разногласий и раздора. Однако все это завершилось, и можно сказать, что принятие столь значимого документа привело к единому консенсусу между странами каспийской пятерки, что крайне важно.

Мы помним и про теракты на гражданском пароме, который доставлял пассажиров из Туркменистана в Азербайджан и другие угрозы безопасности в регионе Каспийского моря. И только благодаря активной дипломатической работе, осуществляемой руководством страны, многие проекты реализовались», - заявил Эльхан Алескеров.

По словам эксперта, с принятием декларации в определенной степени решен вопрос безопасности, поскольку, ответственность за сохранение стабильности региона несут уже все страны, которые подписали документ.

«То, что карабахский конфликт - это камень преткновения для развития интеграционных процессов, и его неурегулированность, ставит под угрозу безопасность всего региона – очевидный факт. Поэтому если учесть интересы пяти стран в сохранении безопасности в регионе Каспия, вероятнее всего, политический фон в направлении карабахского урегулирования станет более благоприятным. Геополитически позиции на Каспии усилились, а это значит, что решение карабахской проблемы может рассматриваться в более детальном формате», - заявил политолог.

Далее Эльхан Алескеров отметил, что принятие Конвенции открывает широкие возможности для реализации крупных экономических и энергетических проектов стратегического значения.

«Это значит, что будет осуществляться прокладка газопроводов по дну Каспия. Думаю, логично задаться вопросом, почему Россия и Иран согласились с прокладкой газопровода, из Туркменистана через Азербайджан в Европу, при том, что он мог бы составить конкуренцию этим странам?

Не исключено, что существуют определенные опасения у стран - экспортеров (в данном случае Ирана и РФ) из-за роста тарифов газа в Европе, а наличие различных маршрутов поставок энергоресурсов позволит избежать этого», - резюмировал эксперт.

Напомним, что соответствующие переговоры по Транскаспийскому газопроводу ведутся с 2011 года между заинтересованными сторонами - ЕС, Азербайджаном и Туркменистаном. В частности, продвигается проект прокладки Транскаспийского газопровода к берегам Азербайджана, откуда туркменское сырье может быть доставлено в Турцию и далее в Европу.

Транскаспийский проект может быть реализован в рамках лоббируемого ЕС проекта "Южный газовый коридор". В этом направлении могут быть полезными проекты Трансанатолийского (TANAP - в котором задействованы Азербайджан и Турция) или AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnector).

В мае 2015 года была подписана Ашхабадская декларация по энергетике. Ее подписали министры энергетики Азербайджана, Турции, Туркменистана и вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчович. Позднее к переговорному процессу подключилась Грузия.

Туркменистаном тогда же было заявлено о готовности снабжать Европу в ежегодном объеме до 40 миллиардов кубометров газа, из которых 10 миллиардов может в перспективе обеспечить работающая в туркменском секторе Каспия Petronas. Остальной объем может быть обеспечен за счет газопровода Восток-Запад, который берет начало от крупного туркменского месторождения Галкыныш и финиширует у берегов Каспия.

В свою очередь, Азербайджан выразил готовность предоставить свою территорию, транзитные возможности и инфраструктуру для осуществления данного проекта.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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