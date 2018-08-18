Президент Ильхам Алиев поздравил главу Афганистана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю вас и весь ваш народ по случаю национального праздника вашей страны - Днем независимости. Надеюсь, что азербайджано-афганские связи будут развиваться в русле постоянной дружбы и сотрудничества в соответствие с интересами наших стран и еще больше укрепятся. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в ваших делах, дружественному народу Афганистана - спокойствия и благоденствия", - говорится в поздравлении главы государства.

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