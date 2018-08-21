Влияние западной культуры может привести к деформации национальных ценностей Азербайджана - Госкомитет

21 августа 2018 19:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нет угрозы эрозии духовных ценностей, но мы должны осуществлять мероприятия в соответствие с требованиями времени, чтобы не сталкиваться с подобными явлениями.

Об этом во вторник на пресс-конференции посвященной теме «Пропаганда духовных ценностей и религиозные общины» сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Председатель Госкомитета отметил, что Азербайджан находится под влиянием западной культуры. Крупные государства заинтересованы в смешении культур.

«Все это может привести к деформации наших национальных ценностей. Поэтому наш народ должен прилагать усилия для сохранения своих ценностей. Этим, мы сохраним наше главное духовное достояние - независимость», - сказал Гурбанлы.

Гурбанлы добавил, что азербайджанский народ всегда уделял большое внимание своим ценностям. Для их защиты предпринимались важные шаги.

По словам, председателя Комитета, не только все члены общества, но и религиозные общины играют значимую роль в сохранении и передаче последующим поколениям духовных ценностей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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