Ангела Меркель посетила Аллею шехидов в Баку (ФОТО)

25 августа 2018 15:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Канцлер Германии Ангела Меркель, находящаяся с визитом в Азербайджане, в субботу посетила Аллею шехидов в Баку.

В честь высокого гостя здесь был выстроен почетный караул.

Канцлер посетила могилы героических сынов Азербайджана, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Родины.

Ангела Меркель возложила венок к "Вечному огню".

В исполнении образцового оркестра министерства обороны прозвучали государственные гимны Германии и Азербайджана.

Канцлер Германии, обозревшая панораму столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, была проинформирована об истории Аллеи шехидов и проводимых в столице работах по благоустройству и созиданию.

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