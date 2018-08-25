Президент Ильхам Алиев поздравил молдавского коллегу

25 августа 2018 14:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Молдовы Игоря Додона.

"От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Республики Молдова – Днем независимости.

Азербайджан и Молдову связывают традиционные отношения дружбы и сотрудничества. Убежден, что мы и впредь продолжим усилия, направленные на дальнейшее расширение и углубление двусторонних связей и сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес для наших стран.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу Молдовы – мира и благополучия", - говорится в поздравлении.

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