Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии новой автодороги Демирчи-Лагидж

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в воскресенье приняли участие в открытии новой автомобильной дороги Демирчи-Лагидж.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства и Первую леди о параметрах дороги.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие автодороги. В заключение было сделано памятное фото.

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