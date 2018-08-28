Визит Ангелы Меркель продемонстрировал, что Германия выбрала Азербайджан в качестве основного партнера в регионе - депутат

28 августа 2018 18:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Баку был крайне важным.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Таир Керимли.

Депутат сказал, что заявления Меркель по вопросам региональной безопасности и урегулированию нагорно-карабахского конфликта весьма важны.

"Меркель заявила, что нагорно-карабахский вопрос должен быть урегулирован в рамках решений Совета Безопасности ООН. Это утверждение в пользу Азербайджана. В то же время, Германия, как член Минской группы ОБСЕ, всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана. Активизация позиции Германии в связи с Нагорным Карабахом также на пользу Азербайджану", - сказал Керимли.

Депутат также отметил, что канцлер в ходе визита выразила однозначную поддержку "Южному газовому коридору" и отметила роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы.

"Считаю, что деятельность более 150 немецких компаний в Азербайджане и существование Германо-азербайджанской торгово-промышленной палаты - серьезное основание для дальнейшего расширения экономических связей между двумя странами. Президент Ильхам Алиев также призвал немецкие компании к участию в развитии ненефтяного сектора Азербайджана", - добавил Керимли.

По словам депутата, этот визит и заявления Меркель продемонстрировали, что Германия выбрала Азербайджан в качестве в основного политико-экономического партнера на Южном Кавказе.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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