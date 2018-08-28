Президент Ильхам Алиев назначил нового главу Исполнительной власти Гянджи (версия 2)

28 августа 2018 15:45 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:35)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об освобождении Эльмара Рустам оглу Велиева от должности главы Исполнительной власти города Гянджа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также освободил Ниязи Музаффар оглу Байрамова от должности главы Исполнительной власти города Мингячевир.

Другим распоряжением глава государства назначил Ниязи Байрамова главой Исполнительной власти города Гянджа.

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