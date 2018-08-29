Президент Ильхам Алиев внес изменения в состав Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО

29 августа 2018 18:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение "О дополнительных мерах, связанных с Национальной комиссией Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО" от 15 сентября 2005 года.

Согласно распоряжению, вносятся изменения в составе Национальной комиссии.

Согласно изменениям, председателем Комиссии назначается министр иностранных дел Азербайджана; заместителями председателя Комиссии назначаются: президент Национальной академии наук Азербайджана, заместитель министра культуры Азербайджана, заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, заместитель министра образования; членами Комиссии назначаются: заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорту Администрации Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана; заведующий отделом по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религиозным вопросам Администрации Президента Азербайджана, уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Администрации Президента Азербайджана, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, заместитель министра молодежи спорта Азербайджана, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана, председатель правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ), ректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, председатель правления Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", председатель Азербайджанского обществе "Китаб".

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