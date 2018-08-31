Президент Ильхам Алиев выделил средства на ремонт водохранилищ в Джалилабадском районе

31 августа 2018 18:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения оросительной водой посевных площадей в Джалилабадском районе.

Согласно распоряжению, для проведения необходимых ремонтно-восстановительных работ на водохранилищах "Инджечай", "Джафарханлы", "Учтепе", "Бейляр" и "Алыджы" с целью улучшения обеспечения посевных площадей в Джалилабадском районе оросительной водой, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в государственном бюджете на 2018 год, Исполнительной власти Джалилабадского района будет выделено 4,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.

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