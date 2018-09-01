Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Россией развиваются полноценно, очень эффективно

1 сентября 2018 14:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Россией развиваются полноценно, очень эффективно. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в субботу на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в государственной резиденции «Бочаров Ручей» в городе Сочи.

"В первую очередь, хотел бы поблагодарить Вас за приглашение посетить Россию. Всегда рад нашим встречам. Как Вы отметили, мы регулярно встречаемся. И наши встречи придают динамизм нашим отношениям. Мы также удовлетворены уровнем развития наших связей во всех сферах. Отношения развиваются полноценно, очень эффективно, активный политический диалог. Вы отметили рост товарооборота, что говорит и о позитивных тенденциях в экономиках наших стран. Также говорит о том, что существует большой потенциал экономического сотрудничества. Уверен, что товарооборот будет расти и в последующие годы. Мы сотрудничаем в энергетической сфере, в транспортной сфере.

Конечно же, сегодня мы также обсудим вопросы, связанные с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, региональную проблематику. Эта повестка дня достаточно обширна", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава Азербайджанского государства выразил уверенность, что сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс отношениям Азербайджана и России.

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