Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Шамкирском районе

4 сентября 2018 18:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Шамкир-Аббаслы-Нариманлы Шамкирского района.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Шамкир-Аббаслы-Нариманлы, соединяющей восемь населенных пунктов с населением в семьдесят одну тысячу человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 4,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об очередном призыве на военную службу
Политика 18:27
Президент Ильхам Алиев освободил от занимаемой должности Этибара Пирвердиева
Политика 16:25
Президент Ильхам Алиев назначил нового главу "Азерэнержи"
Политика 16:20
Президент Ильхам Алиев: Надеемся, что новое руководство Армении займет конструктивную позицию в связи с нагорно-карабахским конфликтом
Политика 3 сентября 21:21
Президент Азербайджана: Призываю все дружественные страны воспользоваться железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс
Политика 3 сентября 21:06
Президент Ильхам Алиев: Связи Азербайджана со всеми тюркоязычными государствами укрепляются и расширяются
Политика 3 сентября 21:01
Лента новостей
В работе Youtube произошел сбой
В мире 18:31
Азербайджанский банк готов расширить выдачу синдицированных кредитов (Эксклюзив)
Бизнес 18:30
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об очередном призыве на военную службу
Политика 18:27
Почта Азербайджана готовится к эмиссии карт Visa International
ИКТ 18:26
В Ташкенте состоится узбекско-египетский бизнес-форум
Узбекистан 18:10
Государственная комиссия обнаружила серьезные изъяны в работе ОАО "Азерэнержи"
Политика 18:07
Беларусь планирует открыть новые мясокомбинаты и птицефабрики для поставок в КНР
Беларусь 18:05
Азербайджан представит на Московской книжной выставке-ярмарке книги о Карабахе
Социум 18:00
Лидеры США и Южной Кореи обсудили по телефону перспективы диалога с КНДР
США 18:00