В Баку состоится конференция Международной федерации по автоматическому управлению

6 сентября 2018 10:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Конференция Международной федерации по автоматическому управлению (IFAC) будет проведена в Баку.

Как сообщили Trend в Оргкомитете, 18-я Международная конференция IFAC по технологиям, культуре и международной стабильности пройдет 13-15 сентября.

В конференции примут участие ученые из 37 стран, в том числе президент IFAC, вице-президент Научного фонда Германии и профессор Штутгартского университета Франк Аллгёвер.

Более подробную информацию о конференции, участии и процедуре представления статей можно найти на сайте www.tecis18.org.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Туран)

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