В Азербайджане утверждены нормы обеспечения военной формой одежды военнослужащих Службы внешней разведки

7 сентября 2018 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены нормы обеспечения военной формой одежды военнослужащих Службы внешней разведки.

Решение об этом подписал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.

Службе внешней разведки поручается, в соответствии с формой, согласованной с министерством финансов, представить министерству финансов до 15 февраля следующего года отчет в связи с состоянием обеспечения на 31 декабря текущего года по нормам, утвержденным этим решением.

Вопросы финансирования в связи с исполнением этого решения осуществляются за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете для Службы внешней разведки.

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