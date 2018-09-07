В Азербайджане пройдет Неделя НАТО (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В сентябре в Азербайджане пройдет Неделя НАТО, сказали в пятницу Trend в организации.

«Мы приветствуем предложение Азербайджана провести 20 сентября конференцию на тему «Женщины, мир и безопасность» в рамках Недели НАТО в Азербайджане», - сказали в организации.

Как отметили в НАТО, сотрудничество Совета евроатлантического партнерства с Азербайджаном согласовано в Плане индивидуального партнерства на 2017-2019 гг. (IPAP).

«План IPAP охватывает широкий круг областей сотрудничества - от энергетической безопасности, борьбы с терроризмом, научного сотрудничества, реформирования институтов и структур безопасности страны, до повышения подотчетности и снижения риска коррупции в структурах обороны и безопасности", - сказали в НАТО.

Как отметили в организации, это далеко идущий план, который должным образом отражает прочные отношения между НАТО и Азербайджаном.

«Азербайджан также заявил о своей готовности активизировать деятельность в обеспечении полного, активного и значимого участия женщин в сфере безопасности. Азербайджан является ценным партнером НАТО, и у нас есть история прочного сотрудничества по общим проблемам безопасности. НАТО высоко ценит постоянный вклад Азербайджана в нашу миссию в Афганистане, а также усилия страны по оказанию помощи НАТО в подготовке национальных сил безопасности Афганистана», - сказали в организации.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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