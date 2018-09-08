Сотрудничество между Азербайджаном и Хорватией развивается в нормальном русле - депутат

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между Азербайджаном и Хорватией развивается в нормальном русле. Об этом в субботу сказал Trend депутат Бахтияр Садыхов.

Депутат сказал, что визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Хорватию станет основой для усиления этого сотрудничества, подписания новых договоров о сотрудничестве, диверсификации сотрудничества между двумя странами.

«Процесс интеграции Азербайджана в мировое сообщество продолжается в ускоренном темпе. Растет число связей с государствами-членами Европейского союза. Эти связи все больше усилятся. Если рассмотреть визиты Президента Ильхама Алиева, совершенные с начала текущего года, то заметим, что по сравнению с минувшими годами в рамках этих визитов было подписано еще больше документов о сотрудничестве. Визит Президента в Хорватию относится к числу таких событий», - отметил Садыхов.

По словам депутата, визит Президент Ильхама Алиева в Хорватию полезен и для самой Хорватии, а также расширяет связи Азербайджана с Европой.

«Азербайджан достигает поставленных целей, ускоренно развивает свой экономически потенциал, эффективно использует рост числа своих партнеров, а также создает условия для развития других стран. Поэтому большинство стран мира, в том числе и Хорватия, стремится к сотрудничеству с Азербайджаном», - добавил депутат.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.