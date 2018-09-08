Визит Президента Ильхама Алиева в Хорватию станет новым шагом в отношениях двух стран - депутат

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Хорватию станет новым шагом в отношениях двух стран.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Муса Гасымлы, комментируя официальный визит Президента Ильхама Алиева в Хорватию.

Депутат сказал, что этот визит имеет большое значение, отметив, что созданы международные правовые основы азербайджано-хорватских отношений, между двумя странами существует сотрудничество в политической, торговой, экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах.

"Хорватия расположена в одном из наиболее важных геополитических мест мира. Азербайджанское государство реализует в Балканском регионе ряд проектов. На мой взгляд, визит Президента Азербайджана в Хорватию станет новым шагом в отношениях двух стран", - отметил депутат.

Депутат добавил, что подписанные в рамках визита документы дадут возможность для роста товарооборота между двумя странами, способствуют реализации совместных инвестиционных проектов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.