Визит Пашиняна в Россию развеял его надежды - политолог

10 сентября 2018 17:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию развеял его надежды.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, политолог Эльман Насиров.

По его словам, во время визита Президента Ильхама Алиева первого сентября в Сочи Пашинян и его команда услышали новость о том, что военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Россией будет и в дальнейшем развиваться, а также что Азербайджан закупил у России продукции военного назначения на пять миллиардов долларов и в дальнейшем продолжит эту политику.

«В такой ситуации Пашинян в панике поспешно посетил столицу России. Прогнозировать безуспешные результаты этого визита было совсем не сложно. Пашинян полагал, что приехав в Москву и сказав Путину, что «мы являемся вашими стратегическими партнерами, вашими самыми близкими друзьями, всегда находимся с Россией», вызовет довольство Президента РФ и даст премьеру возможность продолжать политику двойных стандартов», - отметил Насиров.

По мнению политолога, премьер-министр Армении ошибается, потому что опытный политик Владимир Путин, руководящий такой гигантской страной, как Россия, знает о политике двойных стандартов Пашиняна, об отсутствии искренности в его действиях.

Как Президент России может поверить Пашиняну, сказал депутат, когда тот, не посоветовавшись с Путиным, арестовывает генерального секретаря ОДКБ.

«Как Путин поверит Пашиняну, когда назначенный им министр культуры заявляет, что «русский язык в Армении должен быть запрещен»? Назначенный Пашиняном председатель Совета национальной безопасности Армен Григорян известен в Москве своими антироссийскими действиями. Поэтому считаю, что переговоры между Пашиняном и Путиным потерпели неудачу», - добавил Насиров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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