Пашинян должен сделать правильный вывод из ошибок своих предшественников - эксперт

БАКУ /Trend/ - Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна на встрече с бизнесменами в Москве - чистой воды провокация и явная авантюра. Этот человек, пойдя по пути коллег-преступников, продемонстрировал свою сущность. Он продемонстрировал, что в Армении пока нет здравомыслящего, разумного государственного политика, все политики, управленцы привержены дашнакской идеологии, и эта их болезнь неизлечима.

Об этом в понедельник сказал Trend доктор юридических наук, проректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджана Мехти Абдуллаев.

Слова Пашиняна, сказал Абдуллаев, являются открытым и грубым нарушением норм международного права, а также прав Азербайджана, закрепленных и признанных Уставом ООН.

«Всему мировому сообществу прекрасно известно, что Карабах является неотъемлемой, исконной территорией Азербайджана. Несмотря на то, что факт оккупации все еще не устранен, эта территория, эта земля никогда не принадлежала армянам, Армении и не будет им принадлежать. Азербайджан не намерен уступать кому-либо свои территории, свои земли. Это однозначная и неизменная позиция Азербайджана», - добавил Абдуллаев.

Эксперт отметил, что Пашинян должен, пока не поздно, сделать правильный вывод из ошибок своих предшественников и учесть реалии в регионе.

Абдуллаев также сказал, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые за прошедшие 20-25 лет ничего не достигли, должны уже предпринять конкретные меры, должны заставить Армению прийти к справедливому миру.

«Время заявлений осталось в прошлом, теперь настало время конкретной работы, практической деятельности», - добавил Абдуллаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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