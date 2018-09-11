В Боснии и Герцеговине открылся Центр неотложной медпомощи, построенный при поддержке Фонда Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В понедельник состоялась церемония открытия нового здания Центра неотложной медицинской помощи, построенного в городе Котор-Варош Боснии и Герцеговины при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

В церемонии участвовали исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, Председатель Президиума Боснии и Герцеговины, Президент Младен Иванич, посол Aзербайджана в этой стране Эльдар Гасанов, советник министра здравоохранения Республики Сербия Милойко Груичич, мэр города Koтoр-Вaрош Зденко Сакан, директор Центра здравоохранения Владимир Бибич, представители Президиума Боснии и Герцеговины, местной общественности.

Выступивший на мероприятии Анар Алакбаров передал участникам церемонии теплые приветствия Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Он отметил, что наряду с Азербайджаном, Фонд Гейдара Алиева осуществляет проекты в сфере образования, культуры и здравоохранения, благотворительные мероприятия в различных странах мира. В рамках проектов, реализуемых Фондом Гейдара Алиева в Азербайджане, в котором царит религиозная толерантность, ремонтируются и реставрируются многочисленные религиозные храмы, а также памятники истории и архитектуры, регулярно проводятся научные конференции и форумы, пропагандирующие мультикультурализм и толерантность.

Aнaр Алакбаров отметил, что Босния и Герцеговина – дружественная для Азербайджана страна и между двумя странами существуют глубокие взаимные отношения. Проекты, реализуемые Фондом, способствуют расширению связей между нашими странами и народами.

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины, Президент Младен Иванич выразил признательность Президенту Азербайджанской Республики господину Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Азербайджанской Республики, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиевой за успешное завершение в его стране очередного социального проекта в сфере здравоохранения, отметил, что этот проект порадовал народы Боснии и Герцеговины.

Выступивший на церемонии директор Центра Владимир Бибич расценил важные социально-гуманитарные проекты, осуществляемые Фондом Гейдара Алиева в различных странах, в том числе в Боснии и Герцеговине, как олицетворение солидарности между нашими народами, подчеркнул значение для местного населения открытия сегодня в результате благотворительной деятельности в городе Котор-Варош Центра неотложной медицинской помощи, оснащенного современным оборудованием, а также транспортного средства скорой медицинской помощи, подаренного Фондом Гейдара Алиева, выразил глубокую признательность руководству Фонда Гейдара Алиева. Он отметил, что этот центр, являющийся строительным проектом, отвечающим самым современным и высоким стандартам, осуществленным в последнее время в городе Котор-Варош, сыграет важную роль в улучшении качества медицинского обслуживания местного населения.

Мэр города Зденко Сакан отметил, что за важную роль в жизни муниципалитета города Котор-Варош и поддержку в строительстве Центра неотложной медицинской помощи Фонд Гейдара Алиева на основании постановления Собрания муниципалитета в апреле нынешнего года был награжден «Золотым дипломом», и вручил высокую награду муниципалитета исполнительному директору Фонда Анару Алакбарову.

Затем состоялось открытие нового здания Центра неотложной медицинской помощи при Центре здравоохранения города Котор-Варош, состоялся осмотр здания.

В интервью жителей города журналистам во время мероприятия была выражена признательность главе Азербайджанского государства господину Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за внимание и заботу об их регионе.

Работающая в медицинском учреждении в должности зубного техника Бильяна Лукич отметила, что в течение семи лет работы в этом центре впервые стала свидетельницей того, что подобная новая служба скорой неотложной помощи создана в учреждении здравоохранения: «Открытие этого центра означает многое для населения Котор-Вароша. Новый центр упростит работу сотрудников. Кроме того, Фонд Гейдара Алиева подарил нам машину неотложной медицинской помощи, оснащенную самым современным оборудованием, конечно, это транспортное средство при любой чрезвычайной ситуации нам очень поможет. Надеюсь, что в дальнейшем мы продолжим наше сотрудничество».

Директор центра Владимир Бибич выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и Фонду Гейдара Алиева за этот незаменимый проект: «Мы благодарны за реконструкцию службы неотложной медицинской помощи, подаренную нам последнюю модель машины скорой помощи. В рамках этого проекта помощи построен центр, оснащенный современным оборудованием. Население Котор-Вароша испытывает большую радость по поводу открытия нового центра, который еще больше повысит качество медицинских услуг в нашем городе».

Один из пациентов, получающих лечение в медицинском центре, Горан Митич, пользуясь случаем, от имени местных жителей передал благодарность правительству Азербайджана. Он отметил, что переданная в дар центру машина неотложной скорой помощи в скором времени покажет свою высокую значимость и окажет помощь жителям, проживающим на отдаленных территориях и нуждающимся в медицинской помощи.

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины, Президент Младен Иванич в своем интервью отметил, что неоднократно посещал Азербайджан и после каждого визита возвращался с большим чувством удовлетворения. Напомнив, что имеет искренние дружественные отношения с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, М.Иванич отметил, что лично обращался с просьбой об оказании помощи небольшой общине Котор-Вароша: «Очень рад, что Фонд Гейдара Алиева взял на себя данный проект. Этот проект имеет очень большое значение для проживающих здесь людей и всей общины, в этом регионе мусульманское, католическое и ортодоксальное население живет в условиях мира. Еще раз передаю благодарность господину Президенту и Фонду Гейдара Алиева». Еще раз подчеркнув добрые и дружественные отношения с азербайджанским народом, председатель Президиума выразил надежду на то, что подобные проекты и тесное сотрудничество будет продолжено и в дальнейшем.

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