Ожидается назначение нового спецпредставителя ПА ОБСЕ по Южному Кавказу

13 сентября 2018 14:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ожидается назначение нового спецпредставителя Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ по Южному Кавказу, говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте ОБСЕ.

«Ожидается, что в целях содействия деятельности Ассамблеи в регионе президент ПА ОБСЕ [Георгий Церетели] назначит нового специального представителя Парламентской ассамблеи по Южному Кавказу», - говорится в сообщении.

Отвечая в четверг на вопрос Trend о кандидатах на эту должность, представитель ПА ОБСЕ Нэт Парри сказал, что в настоящее время Церетели рассматривает возможные кандидатуры, и пока нет информации о точных сроках назначения.

Отметим, что ранее пост спецпредставителя занимал болгарский политик Кристиан Вигенин, который ушел в отставку в феврале 2018 года.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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