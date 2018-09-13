Президент Ильхам Алиев нанес удар Пашиняну по самому слабому с политической точки зрения месту - эксперт

БАКУ /Trend/ - Обсуждение существующей ситуации с демократией и правами человека в Армении во время приема Президентом Ильхамом Алиевым генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера имеет тактическое и стратегическое значение.

Об этом в четверг сказал Trend главный редактор газеты Bakı Xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, известно, что новое руководство Армении усиленно работает над тем, чтобы западный мир признал якобы соответствие процессов внутри страны демократических нормам.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян для этого выбрал такую тактику, чтобы расширить возможности маневра на Западе. Имитацию демократии он хочет непосредственно направить против своих политических оппонентов, а также превратить ее в оружие для более тесной интеграции с Западом. Главной его целью является более тесное сближение с Западом под лозунгом «Я строю демократию». В этом смысле азербайджанский демарш «антидемократия в Армении» перед главным секретарем ОБСЕ привлекает к себе внимание как удар, нанесенный по главному оружию Пашиняна для сближения с Западом», - отметил эксперт.

По его словам, нынешнее руководство Армении категорически не хочет, чтобы ситуация внутри страны оценивалась как противоречащие демократии процессы и обсуждалась на авторитетных международных трибунах.

«С этой точки зрения обращение Президента Ильхама Алиева к руководству ОБСЕ имеет эффект «удара по самым слабым местам» премьер-министра Армении», - сказал Гулиев.

Главный редактор отметил, что разоблачение имитации демократии в Армении и противоречивых заявлений по карабахскому конфликту – самых слабых с политической точки зрения мест Пашиняна, и азербайджанская дипломатия выбрала нужное время для нанесения этого удара.

«Время является подходящим, потому что уже начался процесс обсуждения на международных трибунах тяжелого положения с правами человека в Армении, соответствующий комитет ПАСЕ принял решение о проведении мониторинга в Армении. Президент Азербайджана, придав новый размах начатому процессу, на самом деле сделал важный дипломатический ход, усиливающий позиции Азербайджана в карабахском конфликте», - сказал эксперт.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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