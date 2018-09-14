Парламент Азербайджана обсудил еще один документ в военной сфере с Турцией

14 сентября 2018 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана было обсуждено утверждение протокола «По обмену личным составом между правительством Азербайджана и правительством Турции».

«Этот протокол внесет важный вклад в развитие военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией», - отметил Сеидов.

В ходе заседания комитета на обсуждение также было вынесено подтверждение соглашения «Об учреждении, механизме работы и деятельности культурных центров между правительством Азербайджана и правительством Турции».

Оба документа были рекомендованы на рассмотрение в ходе пленарного заседания Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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