Президент Ильхам Алиев: Наша твердая политическая воля не позволяет вовлечь Азербайджан в какие-то авантюры (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Наша твердая политическая воля не позволяет вовлечь Азербайджан в какие-то авантюры или же инициативы, не отвечающие нашим национальным интересам.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в пятницу на встрече с группой учителей и учащихся на церемонии открытия полной средней школы номер 28 в жилом массиве Савалан в поселке Маштага Сабунчинского района Баку.

"Доброе утро, сердечно приветствую вас и хочу от всей души поздравить с наступающим новым учебным годом. Накануне нового учебного года мы собрались в жилом массиве Савалан поселка Маштага на открытие новой школы. Сердечно поздравляю вас с этим замечательным событием.

Эта школа построена по просьбе жителей. Как мне сообщили, школы в данном жилом массиве не было. Поэтому и дети, и родители испытывали большие неудобства. Было дано указание и в короткий срок построена такая прекрасная школа. В школе на 960 ученических мест сегодня созданы все условия для учебы и работы. Здесь обширная территория. Есть большая спортивная площадка. То есть работа здесь проделана на самом высоком уровне. Считаю, что эта замечательная инициатива еще раз свидетельствует о том, что образованию в Азербайджане уделяется огромное внимание", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что там, где ощущается необходимость в строительстве школы, государство непременно занимаемся ее строительством, в том числе и здесь.

"Хочу сообщить, что в этом году в Баку построено и капитально отремонтировано 19 школ. Можно сказать, что большинство школ в городе Баку уже находится в хорошем состоянии. Пока еще есть школы, нуждающиеся в ремонте, мы отремонтируем их в предстоящие годы. В этом году в нашей стране построено и отремонтировано более 200 школ. В отдаленных или небольших селах построено 137 школ модульного типа. Школы в этих селах находились в аварийном состоянии. Надеюсь, что в следующем году завершится также программа сноса аварийных школ и строительства на их месте новых школ. Таким образом, школьный фонд в Азербайджане будет отвечать самым современным стандартам. Хочу, чтобы общественность также знала, что за последние 15 лет в Азербайджане построено и капитально отремонтировано более 3 тысяч школ. Это – огромный вклад в сферу образования", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что дети в школе должны учиться хорошо: "Коль скоро созданы такие замечательные условия, значит и качество образования здесь должно быть высоким. Школа одновременно является местом работы учителей, их условия улучшаются. Становится больше тех, кто желает стать учителем, возрастает уважение к профессии учителя, что очень радует, так как учитель наравне с родителями играет ведущую роль в воспитании детей и молодежи. Хочу довести до вашего внимания еще один вопрос. Как мне сообщили, в этом году более 2 тысяч абитуриентов, набравших свыше 500 баллов, выбрали профессию учителя. Это – наглядный пример интереса к данной профессии. Для сравнения должен сказать, что в 2016 году лишь 1 человек из числа абитуриентов, набравших более 500 баллов, выбрал профессию учителя, а сегодня – 2 тысячи. Это, в первую очередь, свидетельствует о модернизации школьного фонда, прекрасных условиях в большинстве школ, решении бытовых проблем учителей. В последние годы заработная плата учителей значительно возросла, восстанавливается традиционное уважение к учителю в обществе. Это отрадно. Поэтому работа по решению проблем учителей будет проводиться и в будущем. Приносят плоды коренные реформы, проводимые в области образования, повышается качество образования. Мы видим это в различных показателях, надеюсь, что этот успешный процесс будет продолжаться и впредь".

Как подчеркнул глава государства, дети должны хорошо учиться, с тем, чтобы в будущем занять достойное место в обществе, в первую очередь, стать грамотными, обладать знаниями.

"Уровень общей грамотности в Азербайджане близок к 100 процентам. Это – прекрасный показатель. Сегодня грамотность, знания, технологии в мире решают все. Посмотрите на положение в развитых странах. В их число входят лишь государства, обладающие высокими технологиями. Природные ресурсы, нефть, газ – это всего лишь средство. Основными факторами, ведущими страны к развитию, являются грамотность, знания, технологии, инновации, новшества. Поэтому молодежь в Азербайджане должна обладать глубокими знаниями, быть грамотной. Современные технологии в Азербайджане получают огромную поддержку, это – государственная политика. Без развития информационно-коммуникационных технологий современные общества не могут успешно функционировать. Поэтому, в первую очередь, дети должны быть заинтересованы в том, чтобы хорошо учиться и в дальнейшем построить для себя хорошую жизнь, а также вносить вклад в развитие нашей страны. Конечно, как учителя, так и родители серьезно занимаются воспитанием молодежи и я это приветствую. Азербайджанская молодежь – патриотическая молодежь, она и впредь должна воспитываться в духе патриотизма, национальном духе", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что сегодня роль, значение Азербайджана в мире возрастают.

"Без участия Азербайджана в регионе не может быть реализован ни один проект. В нашем регионе многое зависит от нашей политики, решения. Конечно, с учетом этого фактора немало и внешних сил, желающих повлиять на Азербайджан. Граждане Азербайджана знают это. Однако наша твердая политическая воля не позволяет вовлечь Азербайджан в какие-то авантюры или же инициативы, не отвечающие нашим национальным интересам, так как мы обладаем достаточно твердой политической волей, сильным экономическим потенциалом. Мы проводим независимую политику, ни от кого не зависим. Считаю, что одним из основных результатов в период моей деятельности в качестве Президента является то, что сегодня Азербайджан проводит абсолютно независимую политику. Политику, построенную на национальных интересах и традиционных ценностях, и нам необходимо сделать так, чтобы грядущее поколение видело свое будущее в этом направлении. Грядущее поколение также, в первую очередь, должно быть патриотическим, воспитываться в национальном духе, быть привязанным к Родине, приверженным нашим древним традициям, обладать знаниями, быть грамотным. В этом случае нашу страну ждет светлое будущее. В этом случае Азербайджан всегда будет проводить независимую политику, так как наша политика нашла отражение в жизни. Посмотрите, сегодня в различных уголках мира широкий размах получили кровавые столкновения, войны, социально-экономические кризисы, революции. Источники угрозы постепенно возрастают. Постепенно возникают все больше вызывающих озабоченность моменты. Азербайджан же является пространством стабильности. Люди в Азербайджане живут в условиях мира, безопасности, спокойствия. В Азербайджане находят решение социальные и экономические вопросы. Обратите внимание, какие крупные инвестиции вкладываются в нашу страну. Если взять только сферу образования, то строительство трех тысяч школ требует крупных финансовых средств. Дороги, водные коммуникации, электрические линии, газификация, укрепление нашей военной мощи, энергетические и транспортные проекты. Все это мы сделали за свой счет. Сегодня Азербайджан является одной из отличающихся в мировом масштабе, в особенности, в нашем регионе, страной. В Азербайджане обеспечиваются и впредь будут обеспечиваться мир, спокойствие, развитие, социальное благосостояние. Потому что нет никакого беспокойства, никаких сомнений за наше будущее, потому что и дальше мы будем идти лишь по пути развития", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что для обеспечения этого необходимо, в первую очередь, быть еще сильнее: "Хочу еще раз сказать, что ни одна сила не может повлиять на нашу политику. Ситуация в последние 15 лет неоднократно подтверждала это. Вы, молодежь, в дальнейшем будете управлять Азербайджаном. От вас будет зависеть судьба нашей страны, народа. Поэтому вам всегда необходимо знать, что, в первую очередь, - это национальные интересы, счастье Родины, проведение независимой политики. Конечно, родители, учителя, общество в целом играют и будут играть в этом деле свою роль. В этой замечательной школе есть все условия для получения образования и воспитания. Еще раз поздравляю Вас с этим прекрасным событием, желаю Вам успехов. Спасибо".

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