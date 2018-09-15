МИД Азербайджана: Армения находится в самоизоляции из-за территориальных претензий к соседним странам и начатой войны

БАКУ /Trend/ - Армения находится в самоизоляции из-за проводимой, как и в 1918-1920 годах, деструктивной политики, территориальных претензий к соседним государствам и начатой войны.

Об этом в субботу сказал глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, комментируя 100-летие освобождения Баку от армяно-дашнакских и большевистских сил.

Гаджиев напомнил, что 15 сентября 2018 год отмечается 100-летие освобождения Баку Кавказской исламской армией от дашнакских и большевистских банд.

«В связи со 100-летием этого знаменательного события в Баку при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента братской Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будут организованы торжественные мероприятия, совместное шествие вооруженных сил двух братских стран. Несмотря на трудности Первой мировой войны, в то сложное и напряженное время братский тюркский народ поддержал новосозданную Азербайджанскую Демократическую Республику, освободив Баку и другие города и районы от оккупантов. Во время оккупации армяно-дашнакских и большевистских банд в Баку и его окрестностях была учинена страшная резня против мирного азербайджанского населения, в том числе известная мартовская резня 1918 года. После освобождения Баку столица АДР была перенесена из Гянджи в Баку, восстановлена территориальная целостность АДР и обеспечена безопасность мирного населения, проживающего в Баку и прилегающих районах", - сказал Гаджиев.

К сожалению, отметил он, Армения, не сделав вывода из событий 1918-1920 годов.

"Начиная с конца прошлого столетия вновь стала проводить свою ревизионистскую, деструктивную и захватническую политику, которая продолжается и сегодня. Армения находится в самоизоляции из-за проводимой, как и в 1918-1920 годах, деструктивной политики, территориальных претензий к соседним государствам и начатой войны. Руководствуясь словами великого лидера Гейдара Алиева «Одна нация, два государства», партнерство Азербайджана и Турции день ото дня укрепляется на принципах братства, носит образцовый характер, служит устойчивому развитию, процветанию, миру и стабильности в регионе и за его пределами. В этот исторический и знаменательный день мы с уважением чтим светлую память азербайджанских и тюркских солдат и офицеров, освободивших Баку и другие районы страны, доблестно и плечом к плечу сражаясь в рядах Кавказской исламской армии», - сказал Гаджиев.

Отметим, что 15 сентября исполняется 100 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в составе которой был Азербайджанский корпус, вошла в Баку, освободив город от большевистско-дашнакской оккупации.

Освобождение Баку – событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.

Несмотря на то, что на протяжении 70 лет советской власти это событие целенаправленно излагалось в ошибочном контексте, азербайджанский народ никогда не забывал героизма турецких солдат.

Освобождение Баку от большевистско-дашнакской оккупации - одна из самых славных страниц в истории Азербайджана XX века. Несмотря на то, что прошло много лет, братская помощь со стороны тюрок никогда не забывается, всегда вспоминается и будет вспоминаться азербайджанским народом с чувством большой благодарности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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