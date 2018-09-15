Президент Ильхам Алиев поздравил мексиканского коллегу

15 сентября 2018 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в субботу поздравил Президента Мексики Энрике Пенья Ньето.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем независимости.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Мексикой будут и впредь развиваться на основе дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу – спокойствия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.

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