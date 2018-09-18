Заместитель генпрокурора Азербайджана избран вице-президентом Исполкома Международной ассоциации прокуроров

18 сентября 2018 10:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заместитель генерального прокурора Азербайджана - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Кямран Алиев избран вице-президентом Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров.

Отметим, что 9 -13 сентября в Йоханнесбурге (ЮАР) состоялось 46-е заседание, 23-я ежегодная конференция и общее собрание Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров.

В конференции приняли участие руководящие лица органов прокуратуры, юстиции, судебных и других правоохранительных органов, высшие должностные лица авторитетных международных организаций.

Отметим, что Ассоциация - первая и единственная международная организация, объединяющая в себе всех прокуроров мира. Эта структура была создана в венском офисе ООН в 1995 году.

Напомним, что Кямран Алиев также является членом азербайджанской делегации в Группе государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (GRECO) и Национальным координатором Азербайджана в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по Стамбульскому Плану действий Антикоррупционной сети по Восточной Европе и Центральной Азии.

Распоряжением Президента Азербайджана от 05 августа 2014 года Кямран Алиев был назначен заместителем генерального прокурора - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, ему был присвоен статус государственного советника юстиции второго класса. Кямран Алиев - доктор философии по юридическим наукам. Распоряжением Президента Азербайджана от 27 сентября 2008 года Кямран Алиев награжден орденом «Азербайджанское знамя».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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