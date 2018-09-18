Участвующие в учениях войска Азербайджана выдвигаются в районы оперативного назначения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану широкомасштабных учений, войска, военная техника, боевые и резервные части выдвигаются в районы оперативного назначения, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном во вторник.

Войска выполняют соответствующие задачи, предусмотренные условиями нынешнего этапа учений.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова 17 сентября начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с участием различных видов и родов войск, а также объединений и соединений азербайджанской армии.

К учениям, которые продлятся до 22 сентября, привлечены свыше 20 тысяч военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, более 120 ракетно-артиллерийских установок различного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 единиц истребительной и бомбардировочной авиации, до 20 единиц армейской авиации различного назначения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.