Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение обеспечения оросительной водой Масаллинского района

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения оросительной водой посевных площадей в Масаллинском районе.

Согласно распоряжению, для проведения необходимых ремонтно-восстановительных работ на 37 малых резервуарах в целях улучшения обеспечения оросительной водой 3230 гектаров посевных площадей в Масаллинском районе из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» предварительно будет выделен один миллион манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Министерству экономики поручено предусмотреть в разделе по государственным капвложениям в проекте государственного бюджета на 2019 год финансовые средства, указанные в части один этого распоряжения, для завершения ремонтно-восстановительных работ на резервуарах.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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