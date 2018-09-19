Заявления Президента Ильхама Алиева усиливают уверенность народа в обеспечении высокого уровня безопасности - эксперт

19 сентября 2018 19:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Частые визиты Президента Ильхама Алиева в регионы Азербайджана имеют международное значение с социально-политической, экономической точки зрения и даже с точки зрения важных месседжей мировому сообществу.

Об этом в среду сказал Trend главный редактор газеты Bakı Xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, в этом контексте также привлекает внимание последний визит главы государства в южные регионы.

"Визиты главы государства в регионы имеют важное значение с точки зрения правильного определения новых перспектив экономического развития районов, являющихся основной ареной ненефтяного сектора. Непосредственные контакты с народом в регионах также имеют значение как фактор, оказывающий большую общественную поддержку деятельности Президента. И, наконец, месседжи, направленные Президентом мировому сообществу о темпах развития регионов страны и общегосударственной политике, также имеют международное значение», - сказал эксперт.

Гулиев отметил, что высказывания Президента Ильхама Алиева в ходе визита в южные регионы страны по поводу силы армии и юбилейного парада, который прошел недавно по случаю освобождения Баку, имеют важное значение как минимум по двум причинам.

«Во-первых, такие заявления Президента Ильхама Алиева усиливают уверенность народа в обеспечении высокого уровня безопасности. Во-вторых, именно от Президента известные адресаты в мире получают такой жесткий месседж, как «Азербайджанская армия дает и будет давать врагу достойный отпор». Это очень важный момент. Именно во время визита в южные регионы были обнародованы первые месседжи по поводу весомого ответа на недавнюю вражескую провокацию после исторических операций, проведенных в апреле 2016 года в Лялятепе и Нахчыване в мае этого года», - сказал Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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