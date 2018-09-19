Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Губинском районе

19 сентября 2018 18:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Идрисгышлаг-Гасымгышлаг-Хасполад-Заргава-Асперести-Чайгышлаг в Губинском районе.

В распоряжении говорится, что с целью строительства автодороги Идрисгышлаг-Гасымгышлаг-Хасполад-Заргава-Асперести-Чайгышлаг, соединяющей 11 населенных пунктов с населением шесть тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 10,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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