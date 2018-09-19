Президент Ильхам Алиев удостоил почетных званий и наград группу работников нефтяной промышленности

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении группы работников нефтяной промышленности орденом "Шохрат", орденом "За службу Отечеству" третьей степени, орденом "Труд" третьей степени, медалью "Терегги" за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере нефтяной промышленности страны.

Другим распоряжением главы государства почетные звания "Заслуженный инженер", "Заслуженный учитель" присвоены группе работников нефтяной промышленности за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере нефтяной промышленности Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также подписал распоряжение о предоставлении персональной пенсии Президента Гасанову Рагифу Ягуб оглу, Нариманову Акифу Али оглу, Оруджеву Низами Наджафгулу оглу, Рамазановой Эльмире Мамед Эмин гызы за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере нефтяной промышленности Азербайджана.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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