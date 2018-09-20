Президент Ильхам Алиев поздравил главу Мальты

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Мальты Мари-Луиз Колейро Преку.

"От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю вас и ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости. Убежден, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Мальтой и впредь будут развиваться и расширяться. В этот радостный день желаю вам доброго здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Мальты – постоянного мира и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.

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