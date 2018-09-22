Председатель Национальной ассамблеи Болгарии: Отрадно, что спустя 100 лет независимый Азербайджан развивается как современное государство

БАКУ /Trend/ - Отрадно, что спустя 100 лет независимый Азербайджан развивается как современное государство. Об этом сказала председатель Национальной ассамблеи Болгарии Цвета Караянчева, выступая на торжественном заседании, посвященном 100-летию азербайджанского парламента.

Караянчева отметил, что Азербайджанская Демократическая Республика функционировала в течение короткого времени, однако несмотря на это сыграла важную роль в последующей истории Азербайджана.

"Азербайджанская Демократическая Республика впервые на мусульманском Востоке предоставила равные избирательные права мужчинам и женщинам и предприняла ряд подобных важных прогрессивных шагов. Отрадно, что спустя 100 лет Азербайджан продолжает свой путь демократического развития и развивается как современное государство", - сказала Караянчева.

Она подчеркнула, что Болгария придает особое значение связям с Азербайджаном.

"Между нашими странами налажены связи сотрудничества в различных сферах. Между парламентами Азербайджана и Болгарии существуют связи, основанные на взаимоуважении", - сказала она.

Председатель отметила, что Азербайджан и Болгария плодотворно сотрудничают и в рамках международных организаций. Болгария вносит свой позитивный вклад в переговоры, проводимые между Азербайджаном и Европейским Союзом.

"Азербайджан играет важную роль в энергетической безопасности Европы, в том числе Болгарии. Также должна отметить, что имеется достаточно широкий потенциал для еще большего расширения сотрудничества между двумя странами. Считаю, что подписание Совместной декларации о стратегическом партнерстве между нашими странами создает благоприятную почву для расширения нашего сотрудничества. Мы можем расширить наше сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства, торговли и др.", - сказала председатель Национальной ассамблеи Болгарии.

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