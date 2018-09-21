Президент Ильхам Алиев поздравил главу Мали

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Ибрагима Бубакара Кейту.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю вас и ваш народ с национальным праздником Республики Мали – Днем независимости. Надеюсь, что связи между Азербайджаном и Мали всегда будут развиваться и расширяться. В этот знаменательный день передаю вам мои наилучшие пожелания, желаю вашему дружественному народу мира и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.

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