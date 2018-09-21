Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с главой Международной федерации дзюдо (ФОТО) (версия 2)

21 сентября 2018 22:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках торжественной церемонии открытия проходящего в Баку чемпионата мира по дзюдо Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи в пятницу встретились с президентом Международной федерации дзюдо Мариусом Визером.

На встрече было отмечено, что чемпионат мира по дзюдо проходит в Баку на высоком уровне. Было сообщено, что Азербайджан стал местом регулярного проведения престижных спортивных мероприятий.

В ходе беседы было отмечено, что Азербайджан вносит вклад в международное спортивное сотрудничество, в стране на государственном уровне проявляется забота о спорте, азербайджанские спортсмены достигают больших успехов.

На встрече было отмечено, что с Международной федерацией дзюдо осуществляется успешное сотрудничество, подчеркнуто, что Азербайджан является одним из активных членов этой структуры, выражена уверенность в том, что в дальнейшем сотрудничество будет еще более расширяться.

Затем Мехрибан Алиевой за успехи в мире спорта и пропаганду "Справедливых игр" была вручена медаль Международного комитетом справедливых игр - "За особые заслуги".

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