Возвращение общенационального лидера Гейдара Алиева к руководству Азербайджаном стало поворотной точкой в современной истории страны - депутат

24 сентября 2018 14:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Возвращение общенационального лидера Гейдара Алиева к руководству Азербайджаном стало поворотной точкой в современной истории страны, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

По его словам, именно с возвращением великого лидера была защищена независимость Азербайджана, в стране восстановилась стабильность и были предприняты шаги по развитию во всех сферах.

Гусейнов отметил, что благодаря работе, проведенной в то время великим лидером, Азербайджан вступил на путь развития. «Если бы не возвращение к руководству в тот сложный период великого лидера Гейдара Алиева, то никто не знает, какая трагедия случилась бы с азербайджанским народом. В результате бездарной работы тогдашней власти независимость Азербайджана была под угрозой, но благодаря неотложным мерам, которые были осуществлены Гейдаром Алиевым, Азербайджан был спасен, и начались большие работы по государственному строительству. Как отметил Президент Ильхам Алиев во время выступления на торжественном заседании по случаю 100-летия азербайджанского парламента, избрание великого лидера Гейдара Алиева председателем парламента Азербайджана 15 июня 1993 года стало поворотной точкой в современной истории страны», - сказал депутат.

Гусейнов отметил, что жизнь и деятельность великого лидера Гейдара Алиева являются примером для азербайджанского народа. Создание независимого азербайджанского государства - вершина деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева. В тот период, когда экономика страны переживала регресс, Гейдар Алиев очень точно определил перспективы дальнейшего развития Азербайджана. Он умел глубоко анализировать, прогнозировать и задействовать весь потенциал экономики, сказал депутат.

Он подчеркнул, что политика общенационального лидера Гейдара Алиева сегодня успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. «Благодаря неустанной работе главы государства сегодня наша страна превратилась в одно из признаваемых и сильных государств мира», - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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