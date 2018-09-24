Азербайджан и Черногория обсудили вопросы военного сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с прибывшей в нашу страну для участия в третьей Азербайджанской международной оборонной выставке «ADEX 2018» делегацией, возглавляемой министром обороны Черногории Предрагом Бошковичем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в понедельник.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений между странами, и подчеркнули наличие большого потенциала для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Черногорией во многих направлениях, в том числе, в военной сфере.

Подчеркнув значимость визита в Баку министра обороны Черногории с делегацией для участия в третьей Азербайджанской международной оборонной выставке «ADEX 2018», генерал-полковник Гасанов отметил, что это станет новым импульсом в развитии военного сотрудничества между нашими странами.

В свою очередь, Бошкович отметил, что связи между нашими государствами основаны на дружеских отношениях, и Черногория является важным партнером Азербайджана, а также особо подчеркнул важность подобных встреч в плане углубления двусторонних отношений, а также сотрудничества в военной сфере.

Затем стороны провели широкий обмен мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, а также перспективам развития двустороннего военного сотрудничества.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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