В Азербайджане разработана новая крупнокалиберная снайперская винтовка (ФОТО)

25 сентября 2018 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разработана новая крупнокалиберная снайперская винтовка.

Винтовка калибра 23×115 миллиметров весит 34 килограмма.

Дальность снаряда, выпущенного из оружия, - шесть километров. Точно поражает цель на дистанции в два километра.

Оружие впервые было представлено на международной оборонной выставкой ADEX-2018, которая открылась во вторник в Баку.

В ближайшее время оружие пройдет испытание и будет передано Вооруженным силам Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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