В Азербайджане разработана новая крупнокалиберная снайперская винтовка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разработана новая крупнокалиберная снайперская винтовка.
Винтовка калибра 23×115 миллиметров весит 34 килограмма.
Дальность снаряда, выпущенного из оружия, - шесть километров. Точно поражает цель на дистанции в два километра.
Оружие впервые было представлено на международной оборонной выставкой ADEX-2018, которая открылась во вторник в Баку.
В ближайшее время оружие пройдет испытание и будет передано Вооруженным силам Азербайджана.
(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)
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