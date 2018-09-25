Президент Монголии побывал в Центре Гейдара Алиева (ФОТО)

25 сентября 2018 19:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, находящийся с рабочим визитом в Aзербайджане, во вторник побывал в Центре Гейдара Алиева.

Высокому гостю было сообщено о Центре Гейдара Алиева, являющемся одним из шедевров мировой архитектуры. Было отмечено, что Центр осуществляет деятельность по глубокому изучению и пропаганде философии государственности, идеологии азербайджанства и наследия великого лидера Гейдара Алиева. Центр также реализует проекты по популяризации в мире истории, языка, культуры и других национальных богатств Азербайджана, а также развитию и поддержке науки, образования, культуры, здравоохранения, спорта, экологии и различных сфер экономики.

Большой интерес Президента Монголии вызвал Музей Гейдара Алиева, созданный в Центре. До внимания высокого гостя было доведено, что музей был открыт накануне 90-летнего юбилея Гейдара Алиева. В разделах музея «Жизнь, запечатленная в фотографиях», «Общественно-политическая жизнь Азербайджана», «Наша государственность, наследие, достижения» виртуально представляются различные аспекты концепции деятельности великого лидера как в советский период, так и в годы независимости. Материалы по каждой теме представлены в звуковой форме на азербайджанском и английском языках.

Халтмаагийн Баттулга ознакомился в Центре с выставкой «Жемчужины Азербайджана». Было отмечено, что в экспозиции, отражающей историю и культуру Азербайджана, представлены редкие экспонаты по неисчерпаемым природным запасам, многовековой истории, культурному наследию страны. На выставке представлены редкие образцы древних видов искусства – шедевры школ ковроделия Азербайджана, изделия из меди. Старинные музыкальные инструменты преподнесены в оригинальной звуковой форме. На выставке вниманию гостей были представлены предметы национальной одежды, древние монеты, священные книги, относящиеся к различным религиям, сосуществующим в Азербайджане, известном своей толерантностью.

Знакомство с Центром Гейдара Алиева произвело на Халтмаагийна Баттулгу глубокое впечатление.

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