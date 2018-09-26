Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в официальном приеме по случаю 100-летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики

БАКУ /Trend/ - В Риме во вторник был устроен официальный прием по случаю 100-летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики.

В официальном приеме принимала участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Вначале прозвучали государственные гимны Италии и Азербайджана.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выступила на мероприятии.

Поприветствовав гостей, Первый вице-президент напомнила об истории создания Азербайджанской Демократической Республики. Она отметила, что в тот период были предприняты очень важные для нашей страны шаги: в Азербайджане стали формироваться демократические институты, в результате свободных выборов был создан многонациональный и многопартийный парламент, принят ряд важных для нашей страны законов, была создана национальная армия. «Мы в нашей стране с большим уважением относимся к памяти основателей Азербайджанской Демократической Республики. 100-летний юбилей Азербайджанской Демократической Республики широко отмечается в Азербайджане и в странах-партнерах», - сказала Первый вице-президент, выразив удовлетворение проведением такого вечера в дружественной Азербайджану Италии, замечательной столице этой страны – Риме.

Подчеркнув, что сегодня Азербайджан обладает богатой, древней историей и культурой, он расположен между Востоком и Западом – вдоль древнего Шелкового пути, Мехрибан Алиева констатировала, что представители различных цивилизаций, культур, религий, национальностей веками жили здесь в условиях мира и взаимоуважения. «Мы гордимся тем, что эти традиции сохраняются и сегодня. Мультикультурализм, терпимость, взаимное уважение в Азербайджане – это уже образ жизни», - сказала Первый вице-президент, отметив, что неслучайно сегодня наша страна известна в мире как один из центров мультикультурализма, в Азербайджане проводится ряд международных мероприятий, посвященных установлению межнационального диалога, эти мероприятия получают поддержку таких влиятельных международных организаций, как ООН, ЮНЕСКО, ИСЕСКО.

Коснувшись успехов нашей страны в годы независимости, Мехрибан Алиева подчеркнула достижения в различных областях. Констатировав рост авторитета Азербайджана на международной арене, Первый вице-президент отметила, что в 2011 году наша страна была избрана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН, Азербайджан является участником как Совета Европы, так и Организации Исламского Сотрудничества, в 2008 году в Баку была организована встреча министров культуры стран-членов Совета Европы и Организации Исламского Сотрудничества, а данная инициатива была названа «Бакинским процессом». Она подчеркнула, что Бакинский процесс служит установлению плодотворного диалога между народами и нациями.

Говоря об итальяно-азербайджанских отношениях, Мехрибан Алиева сказала, что наши связи развиваются на основе стратегического партнерства, налажено успешное сотрудничество как в политической, так и в экономической сфере. Отметив, что сегодня в Азербайджане господствует здоровая инвестиционная среда, Первый вице-президент пригласила итальянских бизнесменов в нашу страну.

Особо коснувшись связи в гуманитарной сфере, Первый вице-президент расценила как приятное обстоятельство увеличение в последние годы числа студентов, выезжающих из Азербайджана на учебу в Италию. Она подчеркнула, что как в Азербайджане, так и в Италии проводятся взаимные дни культуры, организуются различные выставки, концерты, встречи. «Хочу отметить, что памятник, возведенный в знаменитом римском парке «Villa Borghese» великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви, воспринимается азербайджанским народом с огромным уважением и получает высокую оценку», - сказала Мехрибан Алиева, выразив уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества в этой сфере.

Констатировав, что азербайджанский павильон на выставке «Милан Экспо» стал одним из наиболее посещаемых, Первый вице-президент Азербайджана отметила, что наша страна выдвинула кандидатуру города Баку на проведение Всемирной выставки «Экспо – 2025». «Мы имеем большой опыт в этом деле. В Баку, в нашей столице неоднократно проводились крупные международные мероприятия, и я надеюсь, что если наша кандидатура победит, мы сможем провести прекрасное международное мероприятие», - сказала Мехрибан Алиева, подчеркнув также значение опыта Италии в этой области.

Министр экономики и финансов Италии Джованни Триан в своем выступлении на приеме отметил, что Страна огней – Азербайджан, обладающий материальными и культурными ценностями, имеет большие природные ресурсы. Он подчеркнул, что Азербайджан, рационально используя эти природные ресурсы, добился динамичного развития страны и играет важную роль в мировой экономике.

Отметив, что сегодня в Азербайджане уделяется большое внимание образованию, науке, министр коснулся значения проведения в нынешнем году 100-летия Азербайджанской Демократической Республики. Oн сказал, что Азербайджан, восстановивший независимость в 1991 году, прошел большой путь развития, в основе этих успехов лежит тот факт, что руководство Азербайджана уделяет большое внимание человеческому капиталу. Напомнив, что для кандидатуры Баку на проведение «Экспо-2025» избрана тема «Будем развивать человеческий капитал, создадим лучшее будущее», министр подчеркнул ее значение.

Говоря об азербайджано-итальянских связях, Джованни Триан сказал о том, что в 2017 году было отмечено 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, и с удовлетворением подчеркнул, что сегодня эти связи расширяются. Oн отметил, что Азербайджан – очень важная страна в регионе Южного Кавказа. Играющий роль моста между Азией и Европой, Азербайджан, расположенный в центре древнего Шелкового пути, – край стабильности.

Министр отметил, что сегодня Азербайджан, основываясь на богатой культуре, древних обычаях и традициях, выступает с новыми инициативами, способствующими расширению связей между культурами и народами.

Говоря о реализованных проектах Фонда Гейдара Алиева по сохранению культурного наследия в Италии, министр выразил за это признательность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Oн отметил расширение сотрудничества между Азербайджаном и Италией в сфере взаимного вложения инвестиций, подчеркнул, что Aзербайджан играет важную роль в энергетической безопасности Европы. «Азербайджан предпринимает важные шаги по диверсификации и модернизации экономики. Наше стратегическое партнерство вносит вклад в укрепление наших торговых связей. Мы вкладываем взаимные инвестиции в промышленные сферы, работаем вместе», - сказал министр Джованни Триан.

Затем был показан документальный фильм о 100-летии Азербайджанской Демократической Республики.

Прием продолжился концертной программой, в которой прозвучала азербайджанская музыка, а также презентацией блюд нашей национальной кухни.

Открывшаяся в рамках мероприятия выставка, посвященная 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, была встречена с интересом.

На выставке предоставляется информация об историческом пути, пройденном Азербайджанской Демократической Республикой, ее создателях и достигнутых успехах. Здесь также нашло место подробная информация о внешней политике, дипломатических успехах АДР, реформах в военной, культурной, промышленной сферах, проведенных в тот периoд. На выставке также предоставляется информация о восстановлении Азербайджаном независимости, возвращении к власти общенационального лидера Гейдара Алиева, достижениях, завоеванных нашей страной.

На выставке также демонстрируются издания Фонда Гейдара Алиева о нашей стране.

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