Азербайджан стал платформой проведения международных мероприятий в военной сфере - политолог

27 сентября 2018 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проведение третьей Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2018 говорит о том, что страна стала платформой, где проводятся международные мероприятия не только в гуманитарной, культурной, экономической, но и военной сфере. Об этом сказал Trend политолог Арзу Нагиев.

Нагиев отметил, что встреча, собравшая в Азербайджане ведущих производителей вооружений, представителей военно-промышленных комплексов, должна расцениваться положительно. «Азербайджан превращается из страны, покупающей вооружение, в страну, производящую его и экспортирующую. То есть, если раньше вооружение производилось по лицензии и патенту того или иного государства, то сегодня Азербайджан предпринимает важные шаги в военном секторе, становясь страной, экспортирующей вооружение», - сказал он.

Политолог также подчеркнул, что проведение у себя подобных мероприятий показывает, что Азербайджан - безопасная страна. «Несмотря на то, что на территориях, не столь далеких от Азербайджана, идут войны, страна предпринимает важные шаги по обеспечению безопасности. Именно поэтому эти международные мероприятия проводятся в Азербайджане, и страна стала значимой международной платформой и с этой точки зрения», - сказал он.

Отметим, что 25 сентября в Бакинском экспоцентре открылась Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX-2018. которая продлится до 27 сентября.

В выставке участвуют 224 компании, представляющие 29 стран мира.

В целом география выставки вместе с компаниями и структурами охватывает 44 страны. В павильонах демонстрируются современное вооружение и техника.

(Автор:Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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