Президент Ильхам Алиев: Вывод на орбиту спутника «Azerspace-2» - наша очередная историческая победа (ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский спутник «Azerspace-2» в среду был выведен на орбиту с космодрома Куру, находящегося во Французской Гвиане.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по этому случаю.

«Дорогие соотечественники.

Сегодня знаменательный день в жизни нашей страны. На орбиту выведен наш спутник «Azerspace-2». Хочу сердечно поздравить весь азербайджанский народ по этому случаю. Это - очередная победа нашей страны, очередной успех нашего государства.

За последние пять лет Азербайджан смог вывести на орбиту три спутника. Сегодня Азербайджан является членом космического клуба мира и укрепляет свои позиции в мировой космической промышленности. Вывод спутников на орбиту демонстрирует силу нашего государства, нашу политику. У нас уже три спутника: телекоммуникационный спутник «Azerspace-1», наблюдательный спутник «Azersky» и «Azerspace-2».

Как вам известно, в этому году отмечается 100-летие Азербайджанской Демократической Республики. Моим Распоряжением 2018 год был объявлен «Годом Азербайджанской Демократической Республики». Одновременно, в следующем месяце мы отметим 27-ю годовщину восстановления независимости. Мы посвящаем вывод на орбиту спутника «Azerspace-2» 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, государственной независимости Азербайджана.

Спутники имеют огромное значение. В первую очередь, Азербайджан предпринимает еще более важный шаг с точки зрения информационной безопасности. Сегодня азербайджанские телеканалы посредством спутников могут представлять миру свои передачи. Сегодня Азербайджан полностью устранил зависимость от зарубежных партнеров в области телекоммуникации. Вместе с тем, развитие космической промышленности Азербайджана играет существенную роль в подготовке кадров. Кадры, управляющие спутниками, - азербайджанские специалисты и подавляющее большинство которых - молодежь.

Развитие космической промышленности также углубляет наше международное сотрудничество в этой области. Мы тесно сотрудничаем с ведущими компаниями мира, обладающими большим опытом в этой сфере.

Спутники одновременно имеют коммерческую сторону. Сегодня Азербайджан экспортирует свою продукцию, и в результате работы спутников в нашу страну поступает валюта. В то же время, успехи, достигнутые Азербайджаном в космической промышленности, развивают наш ненефтяной сектор, продвигают нашу ненефтяную промышленность. Неслучайно, согласно показателям восьми месяцев этого года, ненефтяная промышленность в Азербайджане увеличилась примерно на 11 процентов. Одновременно, посредством наблюдательного спутника «Azersky» мы можем регулярно отслеживать все события, происходящие в любой точке не только нашей страны, но и всего мира. Спутнику «Azersky» принадлежит особая роль в деле усиления оборонного и военного потенциала Азербайджана. В результате работы данного спутника мы полностью устранили внешнюю зависимость и в этой области, оказывая многим странам спутниковые услуги.

Спутники представляют большое значение для реализации наших инфраструктурных проектов и сохранении действующей инфраструктуры. Развитие сельского хозяйства, контроль за экологической обстановкой, рациональное использование земель – наблюдательному спутнику «Azersky» принадлежит особая роль во всех этих делах.

Словом, дорогие граждане, дорогие друзья, сегодня очередной знаменательный день в жизни нашей страны. За короткое время Азербайджан стал достойным членом мирового космического клуба. Азербайджан успешно выполняет все поставленные задачи. Наш путь – это путь развития, путь прогресса и сегодня Азербайджан вносит ценный вклад в развитие современных технологий в мире. Вывод на орбиту телекоммуникационного спутника «Azerspace-2» - наша очередная историческая победа. Азербайджан и впредь будет идти лишь по пути успехов и побед.

Еще раз сердечно поздравляю вас с этим замечательным событием, желаю каждому из вас здоровья, счастья. Спасибо», - говорится в поздравлении главы государства.

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