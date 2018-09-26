Президент Ильхам Алиев обновил состав совместной с Латвией межправкомиссии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение об утверждении нового состава межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджаном и Латвией со стороны Азербайджана.

Согласно распоряжению, председателем комиссии назначается министр экологии и природных ресурсов; членами комиссии назначаются заместитель министра иностранных дел, заместитель министра экономики, заместитель министра энергетики, заместитель министра культуры, заместитель министра образования, заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий, председатель Государственного агентства по туризму, заместитель председателя Государственного таможенного комитета, заместитель председателя Центрального банка, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Латвии.

Министерству иностранных дел поручено направить Латвии уведомление об изменениях в составе межправкомиссии.

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