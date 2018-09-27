Владимир Путин встретился с членами российской сборной на Чемпионате мира по дзюдо в Баку

Президент Российской Федерации Владимир Путин, наблюдавший за ходом смешанных командных соревнований Чемпионата мира по дзюдо, проходящего в Национальной арене гимнастики в Баку, в перерыве состязаний встретился с членами российской сборной.

Глава российского государства сказал, что российские спортсмены достойно выступили в командном первенстве, несмотря на поражение в полуфинале от французов, и имеют все шансы на завоевание бронзовых медалей.

Владимир Путин также поблагодарил тренерский штаб. В завершение беседы Путин сфотографировался со спортсменами и тренерами. «За вас!» - обратился Путин к членам сборной России по дзюдо. - Выигрывайте!».

Сборная России потерпела поражение от сборной Франции со счетом 1: 4 в полуфинальном матче командного смешанного первенства на Чемпионате мира в Баку.

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